Голодец: Правительство РФ поддержит Российский футбольный союз в его работе
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать Российский футбольный союз (РФС) в его деятельности. Об этом на внеочередной выборной конференции РФС заявила
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать Российский футбольный союз (РФС) в его деятельности. Об этом на внеочередной выборной конференции РФС заявила
«Мы будем работать четко и открыто по тем вопросам, которые РФС поставит перед государством, — сказала она. — Мы разделяем принципы РФС — прозрачность, открытость, транспарентность. И будем содействовать в решении множества вопросов, включая обеспечение безопасности».
В пятницу на внеочередной выборной конференции РФС в Москве будет избран новый президент организации. Единственным кандидатом на пост является председатель совета директоров «Зенита», глава «Газпром нефти» Александр Дюков.