Голодец: Правительство РФ поддержит Российский футбольный союз в его работе

«Мы будем работать четко и открыто по тем вопросам, которые РФС поставит перед государством, — сказала она. — Мы разделяем принципы РФС — прозрачность, открытость, транспарентность. И будем содействовать в решении множества вопросов, включая обеспечение безопасности».