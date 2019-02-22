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12:38 (мск), источник: ТАСС

Голодец: Правительство РФ поддержит Российский футбольный союз в его работе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать Российский футбольный союз (РФС) в его деятельности. Об этом на внеочередной выборной конференции РФС заявила вице-премьер Ольга Голодец, которая посетила мероприятие в качестве почетного гостя.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы будем работать четко и открыто по тем вопросам, которые РФС поставит перед государством, — сказала она. — Мы разделяем принципы РФС — прозрачность, открытость, транспарентность. И будем содействовать в решении множества вопросов, включая обеспечение безопасности».

В пятницу на внеочередной выборной конференции РФС в Москве будет избран новый президент организации. Единственным кандидатом на пост является председатель совета директоров «Зенита», глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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