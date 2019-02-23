Сборная России победила команду Нидерландов в матче Кубка легенд по футболу
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Нидерландов в матче международного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Нидерландов в матче международного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 10:4 в пользу сборной России. В составе победителей голы забили Олег Корнаухов (3-я минута), Константин Зырянов (4), Роман Павлюченко (13. 23), Егор Титов (26), Дмитрий Аленичев (27, 34). Андрей Тихонов (38). Андрей Аршавин (39) и Юрий Ковтун (40). У проигравших
В другом матче сборная Германии победила команду Португалии — 8:7.