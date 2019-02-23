Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе0
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
12Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России
14:43 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила команду Нидерландов в матче Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Нидерландов в матче международного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 10:4 в пользу сборной России. В составе победителей голы забили Олег Корнаухов (3-я минута), Константин Зырянов (4), Роман Павлюченко (13. 23), Егор Титов (26), Дмитрий Аленичев (27, 34). Андрей Тихонов (38). Андрей Аршавин (39) и Юрий Ковтун (40). У проигравших хет-трик сделал Рафаэль ван дер Варт (2, 5, 29), еще один мяч забил Патрик Пауве (3).

В другом матче сборная Германии победила команду Португалии — 8:7.

 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе
Завершился регулярный чемпионат КХЛ
Браво, Медведева и Туктамышева. И кого теперь отправлять на ЧМ?
У Малышко — бронза. Но у сборной России все очень плохо
Нас не ждали. Первая женская медаль России на ЧМ по лыжам
Азмун — попадание в «десятку». Агенты оценивают трансферы РПЛ
У «Барселоны» проблемы с нападением. В Севилье они проявятся
Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь