Сборная России победила команду Нидерландов в матче Кубка легенд по футболу

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 10:4 в пользу сборной России. В составе победителей голы забили Олег Корнаухов (3-я минута), Константин Зырянов (4), Роман Павлюченко (13. 23), Егор Титов (26), Дмитрий Аленичев (27, 34). Андрей Тихонов (38). Андрей Аршавин (39) и Юрий Ковтун (40). У проигравших хет-трик сделал Рафаэль ван дер Варт (2, 5, 29), еще один мяч забил Патрик Пауве (3).