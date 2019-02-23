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17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила сборную звезд и вышла в финал Кубка легенд

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сборная России нанесла поражение сборной звезд и пробилась в финал международного футбольного турнира Кубок легенд, который проходит в Москве.

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Источник: Р-Спорт

Встреча группы Б, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 8:7. В составе российской команды голы забили Константин Зырянов (5-я минута), Андрей Каряка (14), Егор Титов (16 и 34), Евгений Алдонин (21), Дмитрий Аленичев (31 и 32) и Андрей Аршавин (36). У проигравших отличились Йоргос Карагунис (3), Эдмилсон (6), Кристиан Дзаккардо (11), Яри Литманен (14 и 37) и Андрей Воронин (20 и 40).

Российская команда, ранее обыгравшая команду Нидерландов (10:4), гарантировала себе первое место в группе.

В матче группы А сборная Испании обыграла команду Португалии со счетом 10:9.

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