Аршавин проигнорировал вопрос об угрозах жене

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Аршавин заявил, что он ждал этого вопроса, однако комментировать его не будет.

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Женщина написала на футболиста заявления в полицию и ФСБ. В обоих случаях она указала, что Аршавин угрожает ей. Также стало известно, что бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» подал на развод.

Жена спортсмена также написала, что Аршавин приходил на встречу с ней с мужчинами, у одного из которых было удостоверение УФСБ. От них она получила угрозы.