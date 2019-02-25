«Спартак» назвал состав на ЧМ среди клубов по пляжному футболу

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве. «Спартак» сыграет в группе A, где его соперниками будут бразильский «Фламенго», белорусский БАТЭ и португальский «Спортинг».
Полностью состав «Спартака» на предстоящий турнир: Денис Пархоменко, Юрий Котов, Андрей Новиков, Алексей Макаров, Алексей Павленко, Антон Шкарин, Тангер Насименто, Мело Рангел Игор Матеус, Руслан Аманов, Да Силва Катарино, Федор Земсков, Павел Баженов.
МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik являются медиапартнерами чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов в Москве.