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15:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» назвал состав на ЧМ среди клубов по пляжному футболу

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» определил состав команды для участия в чемпионате мира среди клубов по пляжному футболу, сообщается на официальном сайте Международной федерации пляжного футбола.

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Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта в Москве. «Спартак» сыграет в группе A, где его соперниками будут бразильский «Фламенго», белорусский БАТЭ и португальский «Спортинг».

Полностью состав «Спартака» на предстоящий турнир: Денис Пархоменко, Юрий Котов, Андрей Новиков, Алексей Макаров, Алексей Павленко, Антон Шкарин, Тангер Насименто, Мело Рангел Игор Матеус, Руслан Аманов, Да Силва Катарино, Федор Земсков, Павел Баженов.

МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik являются медиапартнерами чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов в Москве.

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