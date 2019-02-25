Кержаков задолжал более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака

Источник: РИА "Новости"

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По данным источника, общая сумма задолженности составляет 13 478 434 рубля. 14-летняя Дарья родилась в первом браке бывшего форварда с Марией Головой, с которой он развёлся в 2010 году. В данный момент открыто исполнительное производство по делу о задолженности экс-футболиста.

После развода с Головой у Кержакова были отношения с Екатериной Сафоновой, которые пара не регистрировала. В 2013 году у них родился сын Игорь.