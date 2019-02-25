Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
24.02
Вальядолид0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
24.02
Фиорентина3
Интер3
Футбол. Зарубежный
24.02
Леванте1
Реал2
Футбол. Зарубежный
24.02
Монако2
Лион0
Все события
Фоторепортажи
10Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
10Елисеев завоевал серебро на ЧЕ в Минске
18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Кержаков задолжал более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков не выплатил более 13 млн рублей алиментов своей дочери Дарье. Об этом сообщает сайт Федеральной службы судебных приставов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По данным источника, общая сумма задолженности составляет 13 478 434 рубля. 14-летняя Дарья родилась в первом браке бывшего форварда с Марией Головой, с которой он развёлся в 2010 году. В данный момент открыто исполнительное производство по делу о задолженности экс-футболиста.

После развода с Головой у Кержакова были отношения с Екатериной Сафоновой, которые пара не регистрировала. В 2013 году у них родился сын Игорь.

27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери бывшего сенатора Вадима Тюльпанова. 10 апреля 2017 году них родился сын Артемий. В настоящее время Кержаков и Тюльпанова находятся в бракоразводном процессе.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная девушка помогает ставить рекорды футболисту "Милана"!
Федерация фигурного катания подала состав сборной России на ЧМ
Станислав Черчесов попросил перенести матч «Зенит» — «Спартак»
«Это ограбление»: видеоарбитры помогли «Реалу» и обидели «Интер»
Братья Фуркад вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира
Тактаров прокомментировал скандал с участием Емельяненко
Новый президент «Зенита» вызвал Дзюбу на челлендж пенальтистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь