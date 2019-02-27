Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Ньюкасл Юнайтед2
Бернли0
Футбол. Зарубежный
26.02
Кардифф Сити0
Эвертон3
Футбол. Зарубежный
26.02
Хаддерсфилд1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
26.02
Лестер2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
25Нюша вдохновила Балашиху: «Авангард» разгромил «Ак Барс»
00:51 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Локомотив» поборются за трофей клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартует 27 февраля в Москве. Участие в турнире, который впервые пройдет в России, примут московские команды «Спартак» и «Локомотив».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Клубный чемпионат мира, называющийся также Mundialito de Clubes, ранее не проходил за пределами Бразилии. Первое мировое первенство состоялось в 2011 году, с тех пор турнир проводился в Сан-Паулу (2011, 2012, 2017) и Рио-де-Жанейро (2013, 2015). Решение сменить страну для организации шестого розыгрыша было принято 6 февраля — из-за определенных проблем с проведением турнира в Бразилии выбор Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) пал на Москву.

Примечательно, что клубный чемпионат мира также впервые пройдет в закрытом помещении. Матчи турнира состоятся в дворце спорта «Мегаспорт», куда завезли более 30 тонн песка. В соревновании примут участие восемь команд, разделенных на два квартета. В группе А встретятся «Спартак», БАТЭ (Белоруссия), «Спортинг» (Португалия) и «Фламенго» (Бразилия), а «Локомотиву» в группе В будут противостоять «Брага» (Португалия), «Катания» (Италия) и «Леванте» (Испания).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира
Для «Спартака» этот турнир станет первым, «Локомотив» же примет участие в мировом первенстве в четвертый раз. Железнодорожники являются его двукратным победителем (2012, 2017) и самой титулованной командой.

«Локомотив» начал подготовку за месяц до турнира. «Наши главные соперники — “Спартак” и “Брага”. В них выступают ведущие игроки сборных Португалии и Бразилии», — заявил двукратный чемпион мира в качестве играющего тренера «Локомотива», а ныне занимающий пост главного тренера команды Илья Леонов.

По словам наставников команд Михаила Лихачева («Спартак») и Леонова, матчи россиян посетят футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив», получившие приглашение на игры турнира. На одну из встреч обещал прийти Юрий Семин — главный тренер «Локомотива». Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта. Вход на арену будет свободным.

 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Оглушительная сенсация в КХЛ: «Спартак» обыграл СКА в Питере
ЦСКА разгромил «Витязь» в первом матче серии Кубка Гагарина
У биатлонистки Васильевой есть шанс избежать дисквалификации
«Реал» трясет: как это отразится на матче с «Барселоной»?
Матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА перенесен в Грозный
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Серхио Рамоса
Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Эмилиано Салой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь