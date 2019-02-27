«Спартак» и «Локомотив» поборются за трофей клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве

Источник: РИА "Новости"

Клубный чемпионат мира, называющийся также Mundialito de Clubes, ранее не проходил за пределами Бразилии. Первое мировое первенство состоялось в 2011 году, с тех пор турнир проводился в Сан-Паулу (2011, 2012, 2017) и Рио-де-Жанейро (2013, 2015). Решение сменить страну для организации шестого розыгрыша было принято 6 февраля — из-за определенных проблем с проведением турнира в Бразилии выбор Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) пал на Москву.

Примечательно, что клубный чемпионат мира также впервые пройдет в закрытом помещении. Матчи турнира состоятся в дворце спорта «Мегаспорт», куда завезли более 30 тонн песка. В соревновании примут участие восемь команд, разделенных на два квартета. В группе А встретятся «Спартак», БАТЭ (Белоруссия), «Спортинг» (Португалия) и «Фламенго» (Бразилия), а «Локомотиву» в группе В будут противостоять «Брага» (Португалия), «Катания» (Италия) и «Леванте» (Испания).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Для «Спартака» этот турнир станет первым, «Локомотив» же примет участие в мировом первенстве в четвертый раз. Железнодорожники являются его двукратным победителем (2012, 2017) и самой титулованной командой.

«Локомотив» начал подготовку за месяц до турнира. «Наши главные соперники — “Спартак” и “Брага”. В них выступают ведущие игроки сборных Португалии и Бразилии», — заявил двукратный чемпион мира в качестве играющего тренера «Локомотива», а ныне занимающий пост главного тренера команды Илья Леонов.