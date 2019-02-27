Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
24Кубок легенд: Россия — чемпион, один кубок и три Аршавина
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
14:49 (мск), источник: БЕЛТА

Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу БАТЭ дебютирует на клубном ЧМ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ впервые выступит на престижном турнире «Мундиалито» — клубном чемпионате мира, который стартует в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В своем дебютном поединке на предварительном этапе соревнований в группе А борисовчане сегодня встретятся с португальским «Спортингом» из Лиссабона. В четверг, 28 февраля, БАТЭ будет соперничать с бразильским «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, а 1 марта сыграет с российским «Спартаком» из Москвы.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В предварительной группе В выступят португальская «Брага», испанский «Леванте», итальянская «Катания» и российский «Локомотив» из Москвы. В составе итальянского клуба на этом турнире сыграет один из лидеров национальной сборной Беларуси Игорь Бриштель.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 2 марта сыграют в полуфиналах, победители которых 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.

 Галкин показал редкое семейное видео
Бабкина разочаровала выбором наряда
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка в игре «Вашингтона»
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
«Медведева нестабильна»: кто поедет на чемпионат мира
Прогноз букмекеров: Кубковое «класико» порадует голами
«Спартак» ведет расследование из-за текста про «нищебродов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь