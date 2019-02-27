Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу БАТЭ дебютирует на клубном ЧМ

В своем дебютном поединке на предварительном этапе соревнований в группе А борисовчане сегодня встретятся с португальским «Спортингом» из Лиссабона. В четверг, 28 февраля, БАТЭ будет соперничать с бразильским «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, а 1 марта сыграет с российским «Спартаком» из Москвы.

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В предварительной группе В выступят португальская «Брага», испанский «Леванте», итальянская «Катания» и российский «Локомотив» из Москвы. В составе итальянского клуба на этом турнире сыграет один из лидеров национальной сборной Беларуси Игорь Бриштель.