Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу БАТЭ дебютирует на клубном ЧМ

В своем дебютном поединке на предварительном этапе соревнований в группе А борисовчане сегодня встретятся с португальским «Спортингом» из Лиссабона. В четверг, 28 февраля, БАТЭ будет соперничать с бразильским «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, а 1 марта сыграет с российским «Спартаком» из Москвы.
В предварительной группе В выступят португальская «Брага», испанский «Леванте», итальянская «Катания» и российский «Локомотив» из Москвы. В составе итальянского клуба на этом турнире сыграет один из лидеров национальной сборной Беларуси Игорь Бриштель.
После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 2 марта сыграют в полуфиналах, победители которых 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.