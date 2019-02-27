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15:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» проиграл «Леванте» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» проиграл испанскому «Леванте» в стартовом матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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Встреча, прошедшая в московском ДС «Мегаспорт», завершилась победой «Леванте» со счетом 6:4.

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В составе испанской команды дважды отличился Эду Суарес, также забивали Даниэль Пахон, Чики, Пабло Перес и Адриан Фрутос. У «Локомотива», который является действующим победителем турнира, голами отметились Льоренц Гомес (дважды), Виктор Крышанов и Николай Крышанов.

В четверг «Локомотив» сыграет с итальянской «Катанией», а «Леванте» — с португальской «Брагой».

Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).

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