«Локомотив» проиграл «Леванте» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу

Встреча, прошедшая в московском ДС «Мегаспорт», завершилась победой «Леванте» со счетом 6:4.

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В составе испанской команды дважды отличился Эду Суарес, также забивали Даниэль Пахон, Чики, Пабло Перес и Адриан Фрутос. У «Локомотива», который является действующим победителем турнира, голами отметились Льоренц Гомес (дважды), Виктор Крышанов и Николай Крышанов.

В четверг «Локомотив» сыграет с итальянской «Катанией», а «Леванте» — с португальской «Брагой».