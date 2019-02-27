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21:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл бразильский «Фламенго» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе «Спартака» отличились Алексей Макаров и Федор Земсков. У «Фламенго» гол забил Андраде.

В четверг «Спартак» сыграет с португальским «Спортингом», а «Фламенго» — с белорусским БАТЭ.

Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).

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