«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе «Спартака» отличились Алексей Макаров и Федор Земсков. У «Фламенго» гол забил Андраде.

В четверг «Спартак» сыграет с португальским «Спортингом», а «Фламенго» — с белорусским БАТЭ.