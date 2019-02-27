«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл бразильский «Фламенго» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл бразильский «Фламенго» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе «Спартака» отличились Алексей Макаров и Федор Земсков. У «Фламенго» гол забил Андраде.
В четверг «Спартак» сыграет с португальским «Спортингом», а «Фламенго» — с белорусским БАТЭ.
Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).