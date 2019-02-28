«Спартак» стартовал на клубном ЧМ по пляжному футболу с победы, «Локомотив» проиграл

Источник: РИА "Новости"

Матчи клубного чемпионат мира 2019 года проводятся во дворце спорта «Мегаспорт». Впервые турнир проходит за пределами Бразилии и в закрытом помещении. Решение о проведении шестого розыгрыша мирового первенства в Москве было принято Всемирной организацией пляжного футбола (BSWW) 6 февраля из-за некоторых проблемам с организацией турнира на территории Бразилии. По словам генерального директора BSWW Габино Реналеса, президент «Локомотива» Виталий Погодин давно предлагал провести соревнование в Москве, но возможность появилась только сейчас.

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Первый игровой день турнира открывался матчем между двукратным чемпионом мира «Локомотивом» (2012, 2017) и испанским «Леванте». Россияне успешно начали встречу, забив в первом периоде четыре мяча усилиями Леона Льоренца (2-я и 11-я минуты), Виктора Крышанова (4) и Николая Крышанова (5), испанцы же смогли ответить лишь голом Даниэля Пахона (8). Однако с началом второго периода московский клуб потерял преимущество и пропустил пять безответных мячей от Адриана Фрутоса (19), Эду Суареса (20, 21), Чики (24) и Пабло Гонсалеса (30), уступив в матче открытия с итоговым счетом 4:6.

«Мы не реализовали несколько хороших моментов, когда вели игру. Нельзя даже сказать, что наиграли на 4:1 в первом периоде, просто забивали каждым ударом», — заявил главный тренер московского клуба Илья Леонов.

После этого встречались соперники «Локомотива» по группе В — итальянская «Катания» и португальская «Брага». В упорной борьбе сильнее оказались португальцы, дубль белоруса Игоря Бриштеля и хет-трик бразильца Лукао помогли итальянской команде перевести игру в дополнительное время, но победный мяч Филипе да Сильвы установил на табло итоговый счет встречи — 6:5 в пользу «Браги».

После игры последовала церемония открытия, в ходе которой немногочисленные зрители увидели световое шоу, бразильский карнавал, а также торжественную речь Реналеса и члена Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Владимира Уткина.

«Спартак» настроен на чемпионство

В ходе первых двух встреч на трибунах арены «Мегаспорт» количество зрителей было небольшим — начало турнира пришлось на рабочее время, к тому же организация самого соревнования из-за обстоятельств заняла всего три недели. Однако на матч московского «Спартака», который проходил в 19:00 мск, пришли несколько сотен зрителей. Заметная поддержка фанатов не осталась бесследной и помогла команде одержать первую победу на турнире.

Красно-белым в первом туре противостоял бразильский «Фламенго». На восьмой минуте встречи Федор Земсков ударом со штрафного открыл счет, а во втором периоде Алексей Макаров удвоил преимущество московского клуба. Единственный мяч бразильцев на последней минуте встречи дальним ударом забил вратарь команды Элинтон Андраде. Итоговый счет встречи — 2:1 в пользу «Спартака».

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«Первые матчи всегда начинаем аккуратно и строго, это происходит и на уровне клубов, и в сборной. Готовились сыграть сегодня от обороны, но были уверены, что забьем, так как хорошо наиграны стандарты. Настрой был только на победу, выходили играть первым номером с чувством, что мы должны победить, причем не только в этом матче, а в турнире», — сказал после игры нападающий «Спартака» Антон Шкарин, сыгравший первый официальный матч за команду. До этого форвард сборной России выступал с 2010 по 2018 год за «Локомотив».

В заключительной встрече дня белорусский БАТЭ уступил в дополнительное время лиссабонскому «Спортингу» со счетом 4:5.

По итогам первого тура «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы А с 3 очками в активе, а «Спортинг», одержавший победу в овертайме, идет вторым, заработав два очка. «Локомотив» замыкает таблицу в своем квартете.