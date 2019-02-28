Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Саутгемптон2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
27.02
Арсенал5
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
27.02
Манчестер Сити1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
27.02
Ливерпуль5
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
27.02
Челси2
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
27.02
Кристал Пэлас1
Манчестер Юнайтед3
Все события
Фоторепортажи
14Анна Курникова: где она сейчас?
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовчане уступили на старте клубного чемпионата мира по пляжному футболу

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ с поражения стартовал на клубном чемпионате мира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В поединке первого тура предварительной группы А с португальским «Спортингом» из Лиссабона борисовчане трижды вели в счете — 1:0, 3:2, 4:3, но не удержали победу и уступили в овертайме — 4:5. В составе БАТЭ голевой дубль оформил Олег Гапон, еще по мячу забили Амадиус Виноградов и Артем Волошин.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Во втором туре подопечные Евгения Гайдука встретятся с бразильским «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, который на старте проиграл московскому «Спартаку» с результатом 1:2. Со спартаковцами БАТЭ сыграет 1 марта.

Действующий победитель этого турнира московский «Локомотив», выступающий в группе В, уступил испанскому «Леванте» со счетом 4:6. В другом матче этого предварительного квартета португальская «Брага» одолела в овертайме итальянскую «Катанию» — 6:5. За итальянскую команду выступают два игрока национальной сборной Беларуси — Вадим Бокач и Игорь Бриштель, который дважды отличился в первом матче.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 2 марта сыграют в полуфиналах, победители которых 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.

Вконтакте
 Гороскоп на март 2019 года
Вера Брежнева испугала фанатов худобой
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать 10 победу подряд
Медведеву затравили после включения в состав сборной на ЧМ
Российский защитник «Нью-Джерси» провел матч НХЛ в нападении
Анна Курникова: где она сейчас? (фото)
Тренер «Реала»: Должны были выходить в финал Кубка Испании
Лыжная федерация Казахстана ждет доказательств по Полторанину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь