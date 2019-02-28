Борисовчане уступили на старте клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В поединке первого тура предварительной группы А с португальским «Спортингом» из Лиссабона борисовчане трижды вели в счете — 1:0, 3:2, 4:3, но не удержали победу и уступили в овертайме — 4:5. В составе БАТЭ голевой дубль оформил Олег Гапон, еще по мячу забили Амадиус Виноградов и Артем Волошин.

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Во втором туре подопечные Евгения Гайдука встретятся с бразильским «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, который на старте проиграл московскому «Спартаку» с результатом 1:2. Со спартаковцами БАТЭ сыграет 1 марта.

Действующий победитель этого турнира московский «Локомотив», выступающий в группе В, уступил испанскому «Леванте» со счетом 4:6. В другом матче этого предварительного квартета португальская «Брага» одолела в овертайме итальянскую «Катанию» — 6:5. За итальянскую команду выступают два игрока национальной сборной Беларуси — Вадим Бокач и Игорь Бриштель, который дважды отличился в первом матче.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 2 марта сыграют в полуфиналах, победители которых 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.