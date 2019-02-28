УЕФА призвал стюардов не трогать пиротехнику на матчах, пока она не догорит

«Сейчас мы видели ряд видео и фото, которые показывают, насколько опасна пиротехника. В связи с тем, что никто из нас, никто из тех, кто работает на матче, не знает о точном содержании того или иного пиротехнического изделия, не знает о том, как конкретно может сработать это изделие, я призываю всех стюардов, которые работают на футбольных матчах — не подходите к пиротехническим средствам до того, как они догорят. И конечно, подчеркиваю, ни в коем случае, не трогайте их руками. Это очень опасно», — сказал Фросдик в ходе семинара.