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14:41 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА призвал стюардов не трогать пиротехнику на матчах, пока она не догорит

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Эксперт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам безопасности во время футбольных матчей Стив Фросдик заявил, что призывает стюардов, работающих на матчах, не трогать пиротехнику, которую болельщики бросили на поле, до того, как она догорит.

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Источник: AP 2019

Семинар РФС и УЕФА «Снижение рисков использования пиротехнических изделий при проведении футбольных матчей» проходит в Москве.

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«Сейчас мы видели ряд видео и фото, которые показывают, насколько опасна пиротехника. В связи с тем, что никто из нас, никто из тех, кто работает на матче, не знает о точном содержании того или иного пиротехнического изделия, не знает о том, как конкретно может сработать это изделие, я призываю всех стюардов, которые работают на футбольных матчах — не подходите к пиротехническим средствам до того, как они догорят. И конечно, подчеркиваю, ни в коем случае, не трогайте их руками. Это очень опасно», — сказал Фросдик в ходе семинара.

Также эксперт отметил, что и игроков стоит уводить на дальнее расстояние от пиротехники, которая оказалась на поле. «Неправильно, когда игроки начинают также подходить к пиротехнике, которая была брошена на поле, и убирать ее. Конечно, мы понимаем, что хочется скорее очистить поле и продолжить игру, но вы подвергаете себя неоправданному риску. В случае массового использования пиротехники, когда матч вынуждены приостановить, игроки должны или покидать поле, или держаться подальше от нее», — добавил он.

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