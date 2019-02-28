«Локомотив» в овертайме победил «Катанию» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе столичного клуба отличились Антонио Фариас (9-я, 16-я, 24-я и 39-я минуты), Виктор Крышанов (12), Леон Льоренц (27, 38, 38), Остап Федоров (32). У итальянцев голы забивали Эммануэле Цурло (9, 23), Лукао (25, 27, 38, 39), Виталий Сидоренко (28), Вадим Бокач (31). На 38-й минуте был удален украинский голкипер «Катаньи» Сидоренко.

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В другом матче группы В португальская «Брага» победила испанский «Леванте» (4:1). После двух туров в активе «Браги» 5 очков, «Леванте» набрал 3 очка, «Локомотив» — 2, «Катания» — 0. В последнем туре группового этапа «Локомотив» сыграет с «Брагой», «Катания» — с «Леванте». В полуфинал из группы выйдут команды, занявшие первое и второе места.

«Локомотив» является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу (2012, 2017).