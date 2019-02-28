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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ проиграл «Фламенго» во втором матче на клубном ЧМ по пляжному футболу

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ потерпел второе поражение на клубном чемпионате мира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: beachsoccer.ru

Сегодня борисовчане уступили финалисту прошлого розыгрыша бразильскому «Фламенго» из Рио-де-Жанейро со счетом 3:6 (1:3, 2:3, 0:0). В этой игре белорусская дружина постоянно была в роли догоняющей и не сумела добиться успеха. Голы в составе БАТЭ забили Дмитрий Камзолов, Андрей Котенев и Амадиус Виноградов.

В поединке первого тура предварительной группы А с португальским «Спортингом» из Лиссабона борисовчане трижды вели в счете — 1:0, 3:2, 4:3, но не удержали победу и уступили в овертайме — 4:5. Заключительный матч первого этапа подопечные Евгения Гайдука проведут 1 марта с московским «Спартаком», который на старте переиграл «Фламенго» с результатом 1:2, а сегодня встретится со «Спортингом».

В предварительной группе В действующий победитель этого турнира московский «Локомотив» сегодня в упорнейшей борьбе одолел в овертайме итальянскую «Катанию», за которую выступают игроки сборной Беларуси Игорь Бриштель и Вадим Бокач — 9:8. В другом поединке португальская «Брага» была сильнее испанского «Леванте» — 4:1.

Турнирное положение в квартете В после двух игровых дней: «Брага» — 5 очков, «Леванте» — 3, «Локомотив» — 2, «Катания» — 0.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 2 марта сыграют в полуфиналах, победители которых 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.

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