«Спартак» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В составе столичного клуба отличились Федор Земсков (23-я, 30-я минуты), Танжер (24) и Андрей Новиков (26). У португальцев забили Бельшиор (26), Алан (28) и Эллиот Монод (28).

Ранее в группе A бразильский «Фламенго» переиграл белорусский БАТЭ (6:3). После двух туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы А с 6 очками в активе, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Вторую строчку занимает «Фламенго» (3), третью — «Спортинг» (2), четвертую — БАТЭ (0). В полуфинал из группы выйдут команды, занявшие первое и второе места.