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22:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл португальский «Спортинг» со счетом 4:3 во втором туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В составе столичного клуба отличились Федор Земсков (23-я, 30-я минуты), Танжер (24) и Андрей Новиков (26). У португальцев забили Бельшиор (26), Алан (28) и Эллиот Монод (28).

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Ранее в группе A бразильский «Фламенго» переиграл белорусский БАТЭ (6:3). После двух туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы А с 6 очками в активе, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Вторую строчку занимает «Фламенго» (3), третью — «Спортинг» (2), четвертую — БАТЭ (0). В полуфинал из группы выйдут команды, занявшие первое и второе места.

В последнем туре группового этапа «Спартак» 1 марта сыграет с БАТЭ, «Спортинг» встретится с «Фламенго». Полуфиналы состоятся 2 марта.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении.

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