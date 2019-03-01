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18:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Фламенго» обыграл «Спортинг» и вышел в полуфинал клубного ЧМ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бразильский «Фламенго» обыграл португальский «Спортинг» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой «Фламенго» со счетом 6:3. Бразильский клуб занял второе место в группе, уступив лидерство в квартете московскому «Спартаку». «Спортинг» стал третьим и в субботу сыграет в матче за пятое место. Белорусский БАТЭ, занявший последнюю строчку в группе А, оспорит седьмое место. Соперники этих команд определятся позднее в пятницу.

Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).

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