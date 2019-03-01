«Фламенго» обыграл «Спортинг» и вышел в полуфинал клубного ЧМ

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой «Фламенго» со счетом 6:3. Бразильский клуб занял второе место в группе, уступив лидерство в квартете московскому «Спартаку». «Спортинг» стал третьим и в субботу сыграет в матче за пятое место. Белорусский БАТЭ, занявший последнюю строчку в группе А, оспорит седьмое место. Соперники этих команд определятся позднее в пятницу.