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1 марта, источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ не прошел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ не сумел выйти в полуфинал клубного чемпионата мира, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: beachsoccer.ru

В заключительном матче предварительного этапа в группе А подопечные Евгения Гайдука проиграли московскому «Спартаку» со счетом 3:6 (1:3, 2:1, 0:2). В составе БАТЭ голы забили Артем Волошин, Андрей Давидович и Олег Гапон. По ходу встречи борисовчане дважды сравнивали счет, но ни разу не смогли выйти вперед и в итоге проиграли третий матч подряд.

Накануне они с таким же счетом уступили финалисту прошлого розыгрыша бразильскому «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, а в поединке первого тура с португальским «Спортингом» из Лиссабона борисовчане трижды вели в счете — 1:0, 3:2, 4:3, но не удержали победу и уступили в овертайме — 4:5. В другом сегодняшнем матче этого квартета «Фламенго» был сильнее «Спортинга» — 6:3.

Итоговое положение: «Спартак» — 9 очков, «Фламенго» — 6, «Спортинг» — 2, БАТЭ — 0.

В предварительной группе В итальянская «Катания» обыграла испанский «Леванте» — 9:5, один из лидеров сборной Беларуси Игорь Бриштель забил мяч у победителей. Московский «Локомотив» уступил португальской «Браге» — 6:7.

Турнирное положение: «Брага» — 8 очков, «Леванте» — 3, «Катания» — 3, «Локомотив» — 2.

В полуфиналах 2 марта «Спартак» сыграет с «Катанией», «Фламенго» — с «Брагой». Победители 3 марта разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзу. Остальные команды сыграют в утешительном турнире за 5−8-е места. Этот турнир проводится в шестой раз, причем впервые — за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша московский «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2.

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