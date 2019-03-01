Борисовский БАТЭ не прошел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу

Источник: beachsoccer.ru

В заключительном матче предварительного этапа в группе А подопечные Евгения Гайдука проиграли московскому «Спартаку» со счетом 3:6 (1:3, 2:1, 0:2). В составе БАТЭ голы забили Артем Волошин, Андрей Давидович и Олег Гапон. По ходу встречи борисовчане дважды сравнивали счет, но ни разу не смогли выйти вперед и в итоге проиграли третий матч подряд.

Накануне они с таким же счетом уступили финалисту прошлого розыгрыша бразильскому «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, а в поединке первого тура с португальским «Спортингом» из Лиссабона борисовчане трижды вели в счете — 1:0, 3:2, 4:3, но не удержали победу и уступили в овертайме — 4:5. В другом сегодняшнем матче этого квартета «Фламенго» был сильнее «Спортинга» — 6:3.

Итоговое положение: «Спартак» — 9 очков, «Фламенго» — 6, «Спортинг» — 2, БАТЭ — 0.

В предварительной группе В итальянская «Катания» обыграла испанский «Леванте» — 9:5, один из лидеров сборной Беларуси Игорь Бриштель забил мяч у победителей. Московский «Локомотив» уступил португальской «Браге» — 6:7.

Турнирное положение: «Брага» — 8 очков, «Леванте» — 3, «Катания» — 3, «Локомотив» — 2.