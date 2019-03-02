«Локомотив» занял седьмое место на клубном ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл белорусский БАТЭ в матче за седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл белорусский БАТЭ в матче за седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой «Локомотива» со счетом 7:0. У железнодорожников отличились Виктор Крышанов (дважды), Ян Пелецкий, Рафинья, Алексей Крутиков, Михаил Августов и Льоренц Гомес.
«Локомотив» сложил с себя звание действующего чемпиона Мундиалито.
Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).