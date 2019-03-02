«Локомотив» занял седьмое место на клубном ЧМ по пляжному футболу

«Локомотив» занял седьмое место на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл белорусский БАТЭ в матче за седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу.