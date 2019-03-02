«Океан» на своем поле в Керчи выиграл у лидера чемпионата Крыма по футболу «ТСК-Таврии»

«Океан» на своем поле в Керчи выиграл у лидера чемпионата Крыма по футболу «ТСК-Таврии»

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Океан» на своем поле в Керчи в субботу выиграл в матче 15-го тура чемпионата Крыма по футболу у лидера первенства «ТСК-Таврии» из Симферополя со счетом 2:1. Голы у хозяев поля на счету Дмитрия Донцова (6-я минута) и Руслана Зинченко (84), у гостей мяч забил Антон Монахов (66).