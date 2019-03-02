«Океан» на своем поле в Керчи выиграл у лидера чемпионата Крыма по футболу «ТСК-Таврии»

В других матчах тура «Гвардеец» из поселка Гвардейское Симферопольского района на своем поле проиграл «Кызылташу» из Бахчисарая (0:2), «Евпатория» в гостях уступила «Севастополю» (0:1).
В воскресенье состоится заключительный матч тура, ялтинский «Инкомспорт» будет принимать «Крымтеплицу» из поселка Молодежное Симферопольского района.
В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 29 очков, далее следуют «Севастополь» (27), «Океан» (23), «Инкомспорт» (19), «Кызылташ» (19), «Крымтеплица» (18), «Евпатория» (15) и «Гвардеец» (13).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».