Международный совет футбольных ассоциаций уточнил наказание за игру рукой

Как отмечается в сообщении на официальном сайте IFAB, согласно новым правилам, в ситуациях, когда гол будет забит непосредственно после касания мяча рукой, даже если оно было неумышленным, или когда игрок поразил ворота или создал голевой момент после того, как получил контроль над мячом после касания мяча рукой (в том числе и непреднамеренного), взятие ворот фиксироваться не будет.