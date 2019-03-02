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19:46 (мск), источник: Р-Спорт

Международный совет футбольных ассоциаций уточнил наказание за игру рукой

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный вносить изменения в правила игры в футбол, на ежегодном заседании в шотландском Абердине утвердил новую редакцию правила, касающегося игры рукой.

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Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении на официальном сайте IFAB, согласно новым правилам, в ситуациях, когда гол будет забит непосредственно после касания мяча рукой, даже если оно было неумышленным, или когда игрок поразил ворота или создал голевой момент после того, как получил контроль над мячом после касания мяча рукой (в том числе и непреднамеренного), взятие ворот фиксироваться не будет.

Также внесены изменения, направленные на то, чтобы противодействовать игрокам атакующей команды, которые создают помехи «стенке» при исполнении штрафных ударов. Times сообщает, что IFAB намеревался запретить футболистам атакующей команды находиться на расстоянии ближе одного метра от стоящих в «стенке» игроков команды, в сторону ворот которой назначен штрафной.

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