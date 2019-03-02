«Брага» вышла в финал клубного ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Португальская «Брага» обыграла бразильский «Фламенго» в полуфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Португальская «Брага» обыграла бразильский «Фламенго» в полуфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой «Браги» со счетом 4:0. Соперник португальцев по финальной игре определится позднее в субботу в матче московского «Спартака» и итальянской «Катании».
Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).