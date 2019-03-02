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22:01 (мск), источник: Р-Спорт

Участники ЧМ в Москве провели мастер-класс для детей с синдромом Дауна

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Игроки московских клубов «Спартак» и «Локомотив» совместно с благотворительным фондом «Синдром любви» провели мастер-класс по пляжному футболу для детей с синдромом Дауна в рамках клубного чемпионата мира в Москве, сообщает пресс-служба турнира.

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Чемпионат мира по пляжному футболу проходит с 27 февраля по 3 марта в Москве.

От «Спартака» участие в мастер-классе приняли Руслан Аманов и Сергей Трушляков, от «Локомотива» — Ян Пелецкий и Алексей Крутиков. Футболисты более получаса обучали детей тренировочным упражнениям, проводили эстафеты, а в завершении мастер-класса провели короткий двусторонний матч.

Благотворительный фонд «Синдром любви» учрежден с целью создания возможностей для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России. На Фонд «Синдром любви» возложена важная задача — сбор средств на программы поддержки людей с синдромом Дауна, а также просвещение населения по теме «синдром Дауна».

Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).

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