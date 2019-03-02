Участники ЧМ в Москве провели мастер-класс для детей с синдромом Дауна
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Игроки московских клубов «Спартак» и «Локомотив» совместно с благотворительным фондом «Синдром любви» провели
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Игроки московских клубов «Спартак» и «Локомотив» совместно с благотворительным фондом «Синдром любви» провели
Чемпионат мира по пляжному футболу проходит с 27 февраля по 3 марта в Москве.
От «Спартака» участие в
Благотворительный фонд «Синдром любви» учрежден с целью создания возможностей для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России. На Фонд «Синдром любви» возложена важная задача — сбор средств на программы поддержки людей с синдромом Дауна, а также просвещение населения по теме «синдром Дауна».
Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).