«Спартак» уступил «Катании» в полуфинале клубного ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл итальянской «Катании» в полуфинале проходящего в России клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл итальянской «Катании» в полуфинале проходящего в России клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой «Катании» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 4:4. В составе итальянцев отличились Вадим Бокач, Игорь Бриштель, Джуниор и Эммануэле Зурло. У
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