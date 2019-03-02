«Спартак» уступил «Катании» в полуфинале клубного ЧМ по пляжному футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой «Катании» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 4:4. В составе итальянцев отличились Вадим Бокач, Игорь Бриштель, Джуниор и Эммануэле Зурло. У красно-белых голами отметились Андрей Новиков, Алексей Макаров, Катарино и Анатолий Рябко. В воскресенье «Спартак» сыграет с бразильским «Фламенго» в матче за третье место, а «Катания» в финале встретится с португальской «Брагой».