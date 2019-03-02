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22:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» уступил «Катании» в полуфинале клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» проиграл итальянской «Катании» в полуфинале проходящего в России клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой «Катании» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 4:4. В составе итальянцев отличились Вадим Бокач, Игорь Бриштель, Джуниор и Эммануэле Зурло. У красно-белых голами отметились Андрей Новиков, Алексей Макаров, Катарино и Анатолий Рябко. В воскресенье «Спартак» сыграет с бразильским «Фламенго» в матче за третье место, а «Катания» в финале встретится с португальской «Брагой».

Международное агентство и радио Sputnik выступает медиапартнером чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов (BSWW Mundialito de clubes).

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