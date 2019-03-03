IFAB внес изменения в правила футбола на заседании в Шотландии

Игрокам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре от нее и не мешать защитникам. При замене футболист обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Раньше правила не обязывали заменяемого игрока покидать поле в ближайшей точке боковой линии.