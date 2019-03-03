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14:44 (мск), источник: ТАСС

IFAB внес изменения в правила футбола на заседании в Шотландии

ТАСС, 3 марта. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд изменений в правила футбола на 133-м ежегодном общем собрании в шотландском Абердине. Об этом сообщает пресс-служба IFAB.

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Источник: Reuters

Заседание проходило под председательством президента Шотландской футбольной ассоциации (SFA) Алана Макре, на нем присутствовали представители Международной федерации футбола (ФИФА) и футбольных ассоциаций Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

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Игрокам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре от нее и не мешать защитникам. При замене футболист обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Раньше правила не обязывали заменяемого игрока покидать поле в ближайшей точке боковой линии.

Отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок. Будет наказываться непреднамеренная игра рукой, если футболист при этом забил гол или создал голевой момент.

Изменения вступят в силу 1 июня.

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