Правила футбола изменили
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола. Они доступны на официальном сайте организации.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола. Они доступны на официальном сайте организации.
Первое изменение связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил.
Четвертое изменение касается пробития пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.
Также желтые и красные карточки теперь будут давать тренерам — за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.
Изменения вступят в силу летом 2019 года.