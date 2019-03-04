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11:09 (мск), источник: БЕЛТА

Вадим Бокач и Игорь Бриштель завоевали серебро клубного ЧМ по пляжному футболу

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой португальской «Браги» в Москве завершился 6-й клубный чемпионат мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В решающем поединке португальцы в упорнейшей борьбе переиграли итальянскую «Катанию» со счетом 7:6 (4:1, 2:3, 1:2). В составе итальянской команды выступали два представителя сборной Беларуси: Вадим Бокач и Игорь Бриштель. В финале оба забили по голу и стали обладателями серебряных медалей. В матче за бронзу бразильский «Фламенго» из Рио-де-Жанейро переиграл московский «Спартак» — 4:3.

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Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ, впервые принимавший участие в таком престижном турнире, финишировал на 8-й позиции. В поединке за 7-е итоговое место борисовчане по всем статьям уступили победителю прошлого розыгрыша московскому «Локомотиву» — 0:7. На групповом этапе подопечные Евгения Гайдука проиграли португальскому «Спортингу» — 4:5 (в овертайме), «Фламенго» и «Спартаку» с одинаковым результатом 3:6.

Клубный чемпионат мира проводится в шестой раз, причем впервые за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из Сан-Паулу, переигравший «Фламенго» — 3:2. -0-

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