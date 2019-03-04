Вадим Бокач и Игорь Бриштель завоевали серебро клубного ЧМ по пляжному футболу
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой португальской «Браги» в Москве завершился 6-й клубный чемпионат мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой португальской «Браги» в Москве завершился 6-й клубный чемпионат мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке португальцы в упорнейшей борьбе переиграли итальянскую «Катанию» со счетом 7:6 (4:1, 2:3, 1:2). В составе итальянской команды выступали два представителя сборной Беларуси: Вадим Бокач и Игорь Бриштель. В финале оба забили по голу и стали обладателями серебряных медалей. В матче за бронзу бразильский «Фламенго» из
Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ, впервые принимавший участие в таком престижном турнире, финишировал на 8-й позиции. В поединке за 7-е итоговое место борисовчане по всем статьям уступили победителю прошлого розыгрыша московскому «Локомотиву» — 0:7. На групповом этапе подопечные Евгения Гайдука проиграли португальскому «Спортингу» — 4:5 (в овертайме), «Фламенго» и «Спартаку» с одинаковым результатом 3:6.
Клубный чемпионат мира проводится в шестой раз, причем впервые за пределами Бразилии. В финале прошлого розыгрыша «Локомотив» одолел иранский «Парс Джоноби» со счетом 5:4. Третье место занял бразильский «Коринтианс» из