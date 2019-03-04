Вадим Бокач и Игорь Бриштель завоевали серебро клубного ЧМ по пляжному футболу

В решающем поединке португальцы в упорнейшей борьбе переиграли итальянскую «Катанию» со счетом 7:6 (4:1, 2:3, 1:2). В составе итальянской команды выступали два представителя сборной Беларуси: Вадим Бокач и Игорь Бриштель. В финале оба забили по голу и стали обладателями серебряных медалей. В матче за бронзу бразильский «Фламенго» из Рио-де-Жанейро переиграл московский «Спартак» — 4:3.

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Многократный чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ, впервые принимавший участие в таком престижном турнире, финишировал на 8-й позиции. В поединке за 7-е итоговое место борисовчане по всем статьям уступили победителю прошлого розыгрыша московскому «Локомотиву» — 0:7. На групповом этапе подопечные Евгения Гайдука проиграли португальскому «Спортингу» — 4:5 (в овертайме), «Фламенго» и «Спартаку» с одинаковым результатом 3:6.