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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Абрамович, Федун и Рыболовлев вошли в список 20 богатейших бизнесменов России

Известный журнал Forbes на официальном сайте опубликовал ежегодный рейтинг, в который вошли 20 богатейших российских бизнесменов.

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В список попал владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович, состояние которого на данный момент составляет $ 12,4 млрд. Также в рейтинге оказались президент московского «Спартака» Леонид Федун ($8,7 млрд) и глава «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд). Напомним, в составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

В списке также оказались и другие бизнесмены, связанные со спортом, в число которых попали Вагит Алекперов ($ 20,7 млрд), Геннадий Тимченко ($ 20,1 млрд), Алишер Усманов ($ 12,6 млрд), Михаил Прохоров ($ 9,8 млрд), Виктор Рашников ($ 8,9 млрд), а также Сулейман Керимов и семья ($ 6,3 млрд).

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