Четыре российских стадиона претендуют на звание лучшего в мире. Есть ли шансы победить?
Наследие ЧМ-2018 в деле.
Наследие ЧМ-2018 в деле.
Проект StadiumDB, который знает все о всех стадионах мира, ежегодно проводит вручение профильной премии.
По итогам 2018 года года в топ-10 стадионов, ведущих борьбу за звание лучшего, вошли сразу четыре представителя России.
Обладатель награды станет известен 7 марта.
Ознакомились с котировками букмекеров на победителя.
Если верить котировкам, награду получит арена из Перта. Вчера коэффициент на ее победу был 1.85, а сегодня уже 1.20.
«Оптус Стэдиум» был открыт в январе 2018 года. Вмещает до 70 тысяч зрителей. На нем проводятся матчи по крикету, футболу, регби. На сегодня это самый современный стадион Австралии.
Домашний стадион футбольного «Бурсаспора» вмещает 43 с лишним тысячи зрителей. Иначе называется «Крокодил ареной». Дизайн стадиона выполнен в зеленых тонах и напоминает рептилию, а часть фасада сделана в виде головы крокодила.
Замыкает тройку фаворитов самарский стадион. На днях стало известно, что при строительстве арены украли 2,5 миллиарда рублей. Но это мелочи. Зато какая красота получилась.
Еще один представитель России. На победу домашнего стадиона Карпина и компании предлагается ставить за 8.50.
Аналогично котируются шансы саранского стадиона.
Чуть отстает в глазах букмекеров четвертый российский стадион. К слову, он самый вместительный из представляющих РФ. «Волгоград Арену» может посетить 45 568 зрителя.
Если точнее, то это целый олимпийский комплекс с гимнастическими залами, бассейнами, теннисными кортами
Самый маленький из топ-10. Домашняя арена чемпиона Венгрии ФК «МОЛ Види» вмещает всего 14201 зрителя.
Раньше на этом месте располагалась деревушка. А сейчас суперсовременный 30-тысячник. Интересно, что как и в случае с «Сучжоу Стэдиум», у арены нет закрепленного за ней футбольного клуба.
Замыкает список еще один небольшой венгерский стадион. Принадлежит он футбольному клубу «Диошдьер». Новая арена — главное достижение команды за последние десятилетия. С 1980 года (победа в Кубке страны) «Диошдьер» не завоевывал трофеев.