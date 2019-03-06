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23:23 (мск), источник: Sport24

Четыре российских стадиона претендуют на звание лучшего в мире. Есть ли шансы победить?

Наследие ЧМ-2018 в деле.

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Источник: РИА "Новости"

Проект StadiumDB, который знает все о всех стадионах мира, ежегодно проводит вручение профильной премии.

По итогам 2018 года года в топ-10 стадионов, ведущих борьбу за звание лучшего, вошли сразу четыре представителя России.

Обладатель награды станет известен 7 марта.

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Ознакомились с котировками букмекеров на победителя.

Оптус Стэдиум (Австралия) — 1.20

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Если верить котировкам, награду получит арена из Перта. Вчера коэффициент на ее победу был 1.85, а сегодня уже 1.20.

«Оптус Стэдиум» был открыт в январе 2018 года. Вмещает до 70 тысяч зрителей. На нем проводятся матчи по крикету, футболу, регби. На сегодня это самый современный стадион Австралии.

Тимса-Арена (Турция) — 5.00

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Домашний стадион футбольного «Бурсаспора» вмещает 43 с лишним тысячи зрителей. Иначе называется «Крокодил ареной». Дизайн стадиона выполнен в зеленых тонах и напоминает рептилию, а часть фасада сделана в виде головы крокодила.

Самара Арена (Россия) — 8.00

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Замыкает тройку фаворитов самарский стадион. На днях стало известно, что при строительстве арены украли 2,5 миллиарда рублей. Но это мелочи. Зато какая красота получилась.

Ростов Арена (Россия) — 8.50

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Еще один представитель России. На победу домашнего стадиона Карпина и компании предлагается ставить за 8.50.

Мордовия Арена (Россия) — 8.50

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Аналогично котируются шансы саранского стадиона.

Волгоград Арена (Россия) — 9.50

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Чуть отстает в глазах букмекеров четвертый российский стадион. К слову, он самый вместительный из представляющих РФ. «Волгоград Арену» может посетить 45 568 зрителя.

Сучжоу Стэдиум (Китай) — 10.00

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Если точнее, то это целый олимпийский комплекс с гимнастическими залами, бассейнами, теннисными кортами и т. д. Но на нем имеется и футбольная арена, рассчитанная на 40 тысяч зрителей.

МОЛ Арена Состо (Венгрия) — 12.00

Самый маленький из топ-10. Домашняя арена чемпиона Венгрии ФК «МОЛ Види» вмещает всего 14201 зрителя.

Цзаочжуан Стэдиум (Китай) — 12.00

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Раньше на этом месте располагалась деревушка. А сейчас суперсовременный 30-тысячник. Интересно, что как и в случае с «Сучжоу Стэдиум», у арены нет закрепленного за ней футбольного клуба.

ДВТК Стэдиум (Венгрия) — 13.00

Замыкает список еще один небольшой венгерский стадион. Принадлежит он футбольному клубу «Диошдьер». Новая арена — главное достижение команды за последние десятилетия. С 1980 года (победа в Кубке страны) «Диошдьер» не завоевывал трофеев.

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