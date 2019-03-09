«Гвардеец» выиграл у «Океана» в матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу

Мячи забили Андрей Зборовский (30 минута) и Александр Гончаренко (53).
Результаты других матчей 16-го тура: «ТСК-Таврия» — «Севастополь» — 0:0; «Евпатория» — «Инкомспорт» — 2:1. В воскресенье состоится заключительный матч тура, в котором «Кызылташ» на своем поле в Бахчисарае примет «Крымтеплицу» из поселка Молодежное Симферопольского района.
В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 30 очков, далее следуют «Севастополь» (28), «Океан» (23), «Крымтеплица» (21), «Инкомспорт» (19), «Кызылташ» (19), «Евпатория» (18) и «Гвардеец» (16).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».