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17:48 (мск), источник: ТАСС

«Гвардеец» выиграл у «Океана» в матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Гвардеец» из Симферопольского района выиграл на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу у керченского «Океана» со счетом 2:0.

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Мячи забили Андрей Зборовский (30 минута) и Александр Гончаренко (53).

Результаты других матчей 16-го тура: «ТСК-Таврия» — «Севастополь» — 0:0; «Евпатория» — «Инкомспорт» — 2:1. В воскресенье состоится заключительный матч тура, в котором «Кызылташ» на своем поле в Бахчисарае примет «Крымтеплицу» из поселка Молодежное Симферопольского района.

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В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 30 очков, далее следуют «Севастополь» (28), «Океан» (23), «Крымтеплица» (21), «Инкомспорт» (19), «Кызылташ» (19), «Евпатория» (18) и «Гвардеец» (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».

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