ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира

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Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 6 до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна — Конфедерацию футбола Океании (OFC).

Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Он должен заменить Кубок конфедераций, который до этого проводился в эти сроки.

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«Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно — особенное. Клубный чемпионат мира — важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд», — сказал Инфантино.

«В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать», — отметил Инфантино.