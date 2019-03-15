Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца1
Тулуза1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи0
Крылья Советов2
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
12Палитра эмоций Юргена Клоппа
21:56 (мск), источник: ТАСС

ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира

ТАСС, 15 марта. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА в Майами сообщил президент организации Джанни Инфантино.

Наверх
Источник: Reuters

Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 6 до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна — Конфедерацию футбола Океании (OFC).

Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Он должен заменить Кубок конфедераций, который до этого проводился в эти сроки.
Читайте также
СМИ: Европейские команды бойкотируют клубный ЧМ в случае изменения формата

«Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно — особенное. Клубный чемпионат мира — важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд», — сказал Инфантино.

«В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать», — отметил Инфантино.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского «Реала».

 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов
«Краснодару» — «пятерка». Оценки клубам за европейский сезон
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы
«Динамо» казнило ЦСКА за самоуверенность в Кубке Гагарина
Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира
«Крылья» спасла штанга, Шейдаев забил в третьем матче подряд
Каррера: Верю, «Спартак» игрой с «Зенитом» откроет золотую гонку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь