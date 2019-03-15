ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира
ТАСС, 15 марта. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Об этом на
ТАСС, 15 марта. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Об этом на
Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 6 до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна — Конфедерацию футбола Океании (OFC).
«Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно — особенное. Клубный чемпионат мира — важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд», — сказал Инфантино.
«В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать», — отметил Инфантино.
Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского «Реала».