Евгений Алдонин — о смерти Юлии Началовой: Очень тяжело было подобрать слова для дочери

— Самая большая боль и утрата для Веры, дочери Юлии, — сказал Алдонин. — Верочка уехала вместе с одноклассниками из школы. Встречал ее вчера в аэропорту. Очень тяжело было подобрать слова. Конечно, Вера, вернувшись, была в приподнятом настроении после поездки с одноклассниками. Мне было очень тяжело сообщить ей об этом. Потом мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта, я сказал Вере, что у меня есть очень тяжелая новость для нее: «Мамы больше с нами нет». Вера не поняла даже, почему это случилось. Дочь уезжала, когда Юлии проводили плановую операцию по чистке… Она не могла в это поверить, была шокирована.