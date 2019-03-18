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23:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Алдонин — о смерти Юлии Началовой: Очень тяжело было подобрать слова для дочери

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в эфире «Пусть говорят» на Первом канале признался, что ему было тяжело подобрать правильные слова для дочери Веры, когда скончалась ее мама и бывшая супруга экс-футболиста, певица Юлия Началова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Певица умерла на 39-м году жизни. Как сообщил ее отец Виктор Началов, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

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— Самая большая боль и утрата для Веры, дочери Юлии, — сказал Алдонин. — Верочка уехала вместе с одноклассниками из школы. Встречал ее вчера в аэропорту. Очень тяжело было подобрать слова. Конечно, Вера, вернувшись, была в приподнятом настроении после поездки с одноклассниками. Мне было очень тяжело сообщить ей об этом. Потом мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта, я сказал Вере, что у меня есть очень тяжелая новость для нее: «Мамы больше с нами нет». Вера не поняла даже, почему это случилось. Дочь уезжала, когда Юлии проводили плановую операцию по чистке… Она не могла в это поверить, была шокирована.

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