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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Дворкович: Путин — скептик по части нашего футбола

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира — 2018 Аркадий Дворкович рассказал об отношении к футболу президента России Владимира Путина.

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Источник: РИА "Новости"

«Владимир Владимирович поддержал заявку России на ЧМ-2018 и затем в ежедневном режиме занимался организацией турнира. Без его решений многие вещи просто не состоялись бы. Плюс он постоянно контактирует с ФИФА. К футболу у него хорошее отношение. Другое дело, что Владимир Владимирович скептик по части нашего футбола. Это вполне можно понять. Большинство россиян являются скептиками в этом вопросе».

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«У нас были разговоры про сборную России. А так только “Зенит” один раз затрагивали в контексте легионеров и качества игры. Это было не на совещании, а в неформальной беседе. Очень корректно проговаривали. Чувствовалось, что просчитываются как плюсы, так и минусы», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Дмитрию Егорову, Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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