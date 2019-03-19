France Football включил Лобановского в топ-50 тренеров в истории футбола
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Валерий Лобановский и Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Валерий Лобановский и Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Лобановский занял шестое место в списке,
Также в список вошли португалец Жозе Моуринью (13-е место), бывшие главные тренеры сборной России Фабио Капелло (Италия, 21) и Гус Хиддинк (Нидерланды, 29), француз Зинедин Зидан (22), немцы Юпп Хайнкес (25) и Юрген Клопп (27), Диего Симеоне (Аргентина, 31), Арсен Венгер (Франция, 32), Висенте дель Боске (Испания, 33), Рафаэль Бенитес (Испания, 37),