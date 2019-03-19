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13:19 (мск), источник: Р-Спорт

France Football включил Лобановского в топ-50 тренеров в истории футбола

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Валерий Лобановский и Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.

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Источник: Р-Спорт

Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Лобановский занял шестое место в списке, экс-тренер московского «Торпедо» Маслов — 23-е. Лучшим тренером признан голландец Ринус Михелс, возглавлявший сборную Нидерландов и испанскую «Барселону», вторым стал шотландец Алекс Фергюсон, работавший в английском «Манчестер Юнайтед», замкнул тройку итальянец Арриго Сакки, тренировавший сборную Италии.

В десятку лучших также попали Йохан Кройф (Нидерланды), Хосеп Гвардиола (Испания), Эленио Эррера (Аргентина/Франция), Карло Анчелотти (Италия), Эрнст Хаппель (Австрия) и Билл Шенкли (Шотландия).

Также в список вошли португалец Жозе Моуринью (13-е место), бывшие главные тренеры сборной России Фабио Капелло (Италия, 21) и Гус Хиддинк (Нидерланды, 29), француз Зинедин Зидан (22), немцы Юпп Хайнкес (25) и Юрген Клопп (27), Диего Симеоне (Аргентина, 31), Арсен Венгер (Франция, 32), Висенте дель Боске (Испания, 33), Рафаэль Бенитес (Испания, 37), экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу (Румыния, 41), Франк Райкард (Нидерланды, 45), Антонио Конте (Италия, 49).

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