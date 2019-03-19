France Football включил Лобановского в топ-50 тренеров в истории футбола

Источник: Р-Спорт

Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Лобановский занял шестое место в списке, экс-тренер московского «Торпедо» Маслов — 23-е. Лучшим тренером признан голландец Ринус Михелс, возглавлявший сборную Нидерландов и испанскую «Барселону», вторым стал шотландец Алекс Фергюсон, работавший в английском «Манчестер Юнайтед», замкнул тройку итальянец Арриго Сакки, тренировавший сборную Италии.

В десятку лучших также попали Йохан Кройф (Нидерланды), Хосеп Гвардиола (Испания), Эленио Эррера (Аргентина/Франция), Карло Анчелотти (Италия), Эрнст Хаппель (Австрия) и Билл Шенкли (Шотландия).