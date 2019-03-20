50 лучших клубных тренеров всех времен: Пеп — 5-й, Моуринью — 13-й

У Италии и Германии — по семь человек в топ-50. У Голландии, Испании и Англии — по пять. Если считать Эленио Эрреру, который в 22 года переехал во Францию, провел там почти всю игровую карьеру и начал тренерскую, то у Франции — тоже пять. Но в табличке он записан как аргентинец.