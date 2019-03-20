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14Лучшие тренеры мира по версии France Football
10Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ
11:06 (мск), источник: Sports.Ru

50 лучших клубных тренеров всех времен: Пеп — 5-й, Моуринью — 13-й

Венгер в четвертом десятке. Что за дела?

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15
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15
фотографий
15
фотографий

France Football представил рейтинг 50 лучших клубных тренеров всех времен. Влиятельный французский журнал сообщил, что руководствовался тремя главными критериями:

  1. достижения тренеров с клубами.
  2. футбольное наследие.
  3. личные качества.

Французы уточнили, что в третий критерий входят в том числе продолжительность карьеры и оказанное влияние.

Главная неожиданность рейтинга — Арсен Венгер в четвертом десятке, ниже Клоппа, Симеоне и Зидана.

Три лучших современника: Гвардиола, Анчелотти и Моуринью.

France Football высоко оценил советских тренеров Валерия Лобановского (6-й) и Виктора Маслова (23-й).

У Италии и Германии — по семь человек в топ-50. У Голландии, Испании и Англии — по пять. Если считать Эленио Эрреру, который в 22 года переехал во Францию, провел там почти всю игровую карьеру и начал тренерскую, то у Франции — тоже пять. Но в табличке он записан как аргентинец.

Представительство стран в рейтинге тренеров France Football

СтранаКоличество тренеров
Италия7
Германия7
Голландия5
Испания5
Англия5
Франция4
Шотландия4
Аргентина3
СССР2
Румыния2
Австрия1
Португалия1
Венгрия1
Бразилия1
Югославия1
Бельгия1

Полный список рейтинга вы можете посмотреть в галерее.

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