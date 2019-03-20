FIFA наградили за симуляцию

Источник: Коммерсантъ

Международная федерация футбола (FIFA) за цикл 2015−2018 годов, кульминацией которого стал чемпионат мира, прошедший в России, заметно нарастила доходы. Они достигли рекордных $6,42 млрд. Примечательно, что почти десятая часть дохода была получена в результате стремительного, сразу на 114%, до отметки $600 млн, роста поступлений от лицензирования в сфере электронных развлечений, таких как видеоигры или проведение чемпионатов с участием киберигроков. Не исключено, что именно этот источник в ближайшие годы будет оставаться ключевым драйвером роста благосостояния FIFA.

Финансовый отчет FIFA, охватывающий четырехлетний цикл 2015−2018 годов, ключевым событием которого стал прошлогодний чемпионат мира в России, получился весьма оптимистичным. Ведь FIFA получила рекордный доход за цикл. Он составил $6,42 млрд против $5,718 млрд в цикле 2011−2014 годов. В результате резервы FIFA достигли $2,74 млрд, что также является лучшим показателем в истории организации.

Однако при более детальном знакомстве с данными, приведенными в отчете, выясняются интересные детали. В частности, оказывается, что поступления из большинства традиционных источников если и росли, то не слишком заметно, а то и вовсе снизились. Так, продажи билетов на российский чемпионат мира принесли $541 млн против $527 млн на первенстве 2014 года в Бразилии. Реализация пакетов гостеприимства дала лишь $148 млн против $184 млн в Бразилии. Исполнение маркетинговой программы позволило заработать $1,66 млрд, что немногим больше $1,63 млрд, вырученных в 2011—2015 годах.

Исключением является разве что продажа прав на телетрансляции. Она принесла $3,13 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем цикле. Но, как показывает практика, рынок телетрансляций приближается к насыщению, и на прежний рост рассчитывать уже непросто. Скажем, много лет исправно бившая свои же рекорды Английская премьер-лига (АПЛ) в новом цикле, на 2019−2022 годы, вынуждена была согласиться на значительное уменьшение стоимости телевизионных контрактов — до £4,5 млрд против £5,1 млрд, полученных за цикл 2016−2019 годов. Выход на плато наблюдается и в других ведущих лигах. Да, у FIFA есть потенциал роста за счет увеличения числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд, но и он, понятно, не безграничен.

Однако у FIFA, оказалось, есть источник дохода, потенциально способный если не выйти на уровни, сопоставимые с реализацией прав на телетрансляции, то приблизиться к показателям маркетинговой программы. Речь о поступлениях от киберспорта и лицензирования электронных развлечений.

В цикле 2015−2018 годов по этой статье FIFA заработала $600 млн, то есть почти 10% от всех доходов. Это сразу на 114% больше, чем за предыдущий отчетный период. Причем рост, похоже, стал неожиданным для самой FIFA. Скажем, только в 2018 году киберспортивные доходы составили $185 млн, что на 206% больше, чем было запланировано.

Ключевым фактором, обусловившим столь стремительный взлет поступлений, считают успешное проведение FIFA eWorld Cup Grand Final 18. В финальной части турнира приняли участие только 32 сильнейших игрока в FIFA-2018 (EA Sports, являющаяся подразделением Electronic Arts, уже с 1993 года разрабатывает и продает компьютерные игры—симуляторы футбола). Однако в отборе за право участвовать в главном событии приняли участие более 20 млн киберспортсменов на консолях Xbox и PlayStation (пять лет назад количество участников не превышало 2,5 млн человек). Сами же матчи финальной части на различных платформах посмотрели более 29 млн зрителей. А уже в этом году FIFA проведет еще один турнир — eNations Cup, в котором примут участие 20 сильнейших киберкоманд (в каждой по одному игроку на Xbox и PlayStation), включая и сборную России. И это событие также может принести значительный доход.

Отметим, что и сама Electronic Arts очень неплохо зарабатывает на своих футбольных симуляторах. К примеру, FIFA-2018 принесла компании, с учетом продаж 24 млн копий игры, внутриигровых покупок и подписок на сервисы, около $3 млрд. Компания по традиции не разглашает, во сколько ей обходится лицензия FIFA (нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года), но очевидно, что обе стороны довольны сотрудничеством.