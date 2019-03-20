FIFA наградили за симуляцию
Ее доходы от киберспорта превысили поступления от продажи билетов на чемпионат мира.
Ее доходы от киберспорта превысили поступления от продажи билетов на чемпионат мира.
Международная федерация футбола (FIFA) за цикл 2015−2018 годов, кульминацией которого стал чемпионат мира, прошедший в России, заметно нарастила доходы. Они достигли рекордных $6,42 млрд. Примечательно, что почти десятая часть дохода была получена в результате стремительного, сразу на 114%, до отметки $600 млн, роста поступлений от лицензирования в сфере электронных развлечений, таких как видеоигры или проведение чемпионатов с участием киберигроков. Не исключено, что именно этот источник в ближайшие годы будет оставаться ключевым драйвером роста благосостояния FIFA.
Финансовый отчет FIFA, охватывающий четырехлетний цикл 2015−2018 годов, ключевым событием которого стал прошлогодний чемпионат мира в России, получился весьма оптимистичным. Ведь FIFA получила рекордный доход за цикл. Он составил $6,42 млрд против $5,718 млрд в цикле 2011−2014 годов. В результате резервы FIFA достигли $2,74 млрд, что также является лучшим показателем в истории организации.
Однако при более детальном знакомстве с данными, приведенными в отчете, выясняются интересные детали. В частности, оказывается, что поступления из большинства традиционных источников если и росли, то не слишком заметно, а то и вовсе снизились. Так, продажи билетов на российский чемпионат мира принесли $541 млн против $527 млн на первенстве 2014 года в Бразилии. Реализация пакетов гостеприимства дала лишь $148 млн против $184 млн в Бразилии. Исполнение маркетинговой программы позволило заработать $1,66 млрд, что немногим больше $1,63 млрд, вырученных в 2011—2015 годах.
Исключением является разве что продажа прав на телетрансляции. Она принесла $3,13 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем цикле. Но, как показывает практика, рынок телетрансляций приближается к насыщению, и на прежний рост рассчитывать уже непросто. Скажем, много лет исправно бившая свои же рекорды Английская
В цикле 2015−2018 годов по этой статье FIFA заработала $600 млн, то есть почти 10% от всех доходов. Это сразу на 114% больше, чем за предыдущий отчетный период. Причем рост, похоже, стал неожиданным для самой FIFA. Скажем, только в 2018 году киберспортивные доходы составили $185 млн, что на 206% больше, чем было запланировано.
Ключевым фактором, обусловившим столь стремительный взлет поступлений, считают успешное проведение FIFA eWorld Cup Grand Final 18. В финальной части турнира приняли участие только 32 сильнейших игрока в FIFA-2018 (EA Sports, являющаяся подразделением Electronic Arts, уже с 1993 года разрабатывает и продает компьютерные игры—симуляторы футбола). Однако в отборе за право участвовать в главном событии приняли участие более 20 млн киберспортсменов на консолях Xbox и PlayStation (пять лет назад количество участников не превышало 2,5 млн человек). Сами же матчи финальной части на различных платформах посмотрели более 29 млн зрителей. А уже в этом году FIFA проведет еще один турнир — eNations Cup, в котором примут участие 20 сильнейших киберкоманд (в каждой по одному игроку на Xbox и PlayStation), включая и сборную России. И это событие также может принести значительный доход.
Отметим, что и сама Electronic Arts очень неплохо зарабатывает на своих футбольных симуляторах. К примеру, FIFA-2018 принесла компании, с учетом продаж 24 млн копий игры, внутриигровых покупок и подписок на сервисы, около $3 млрд. Компания по традиции не разглашает, во сколько ей обходится лицензия FIFA (нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года), но очевидно, что обе стороны довольны сотрудничеством.
Александр Петров