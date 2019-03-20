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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан, Жардим, Мончи. Кто еще мог бы вернуться на старое место?

Сезон исправления ошибок.

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Зидан и «Реал»

Главное возвращение сезона. Зинедин Зидан поступил стратегически мудро, подав в отставку после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Зизу понимал: уход Криштиану Роналду вкупе с отказом президента «Реала» Флорентино Переса менять команду так, как хочет сам тренер, приведут к печальному финалу. Скорее всего, француза уволили бы осенью или зимой, как Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари. Зато теперь Зинедин вернулся в Мадрид королём: на своих условиях и на гораздо более высокую зарплату. Может, Перес и не верит, что Зидан способен выигрывать трофеи без Роналду, но вынужден был пойти к нему на поклон. Лидеры «Реала» хотели этого тренера, а не Жозе Моуринью.

Любовь к «Реалу» возвращает вас в клуб. Вы берёте на себя ответственность тренера нашей команды в особенно сложный период. Поэтому вы здесь сегодня. Когда мы предложили вам вернуться домой пять дней назад, вы показали свою преданность и приверженность. Как президент, я не забываю тот день, когда вы возглавили «Реал», чтобы стать частью нашей истории. Лучший тренер в мире возвращается.
Флорентино Перес
президент «Реала»

Перес произнёс 11 марта слова, заготовленные, наверное, для презентации Особенного.

Жардим и «Монако»

Замена Леонарду Жардима на неопытного Тьерри Анри стоила «Монако» ощутимых трат на зимнем трансферном рынке, а вице-президенту клуба Вадиму Васильеву работы. Извиняться пришлось всем, включая владельца монегасков Дмитрия Рыболовлева:

За последний год были допущены серьёзные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам. С недавнего времени мне пришлось активно разбираться с проблемами клуба. Я принял ряд сложных, но, на мой взгляд, необходимых решений. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму — извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду.
Дмитрий Рыболовлев
владелец «Монако»

Жардим пришёл — дела наладились. «Монако» не проигрывает уже на протяжении семи матчей Лиги 1, одержав в ходе этой серии четыре победы. Полузащитник сборной России Александр Головин радует в каждой игре.

Мончи и «Севилья»

Рамон Родригес Вердехо или просто Мончи уходил из «Севильи» в статусе «лучшего спортивного директора в мире», а вернулся из Рима оплёванным неудачником. Его проект в «Роме» провалился с треском. Причиной тому стали, прежде всего, действия Мончи на трансферном рынке в летнее межсезонье. Он подставил и самого себя, и теперь уже бывшего главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сделал из испанца козла отпущения:

Мончи получил в своё распоряжение всё необходимое. Я дал ему стопроцентный контроль для приглашения любого тренера, помощников и игроков, которых он хотел видеть в команде. Если взглянуть на результаты «Ромы», мы убедимся в том, что это не сработало. В ноябре, когда наше положение усугубилось, и все понимали, что Ди Франческо не удаётся встряхнуть команду, я поинтересовался у Мончи насчёт плана В, если ситуация продолжит ухудшаться. Он нёс полную ответственность за все футбольные операции в «Роме». Однако у него отсутствовал план В. Он сказал, что его план В — продолжать следовать плану А. Мы предоставили Мончи полный контроль, а теперь у нас больше травмированных, чем когда-либо, и мы рискуем впервые с 2014-го финишировать за пределами топ-3.
Джеймс Паллотта
президент «Ромы»

Когда-то Мончи признавался, что ему нигде не будет так хорошо, как в Севилье. Видимо, поэтому он и поспешил вернуться в испанский клуб, вопреки слухам о назначении в лондонский «Арсенал». Теперь это обычный спортивный директор уровня «Севильи».

Кто ещё мог бы вернуться?

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Для чемпионата России понятно какое возвращение стало бы настоящей бомбой. Значительная часть красно-белого мира хочет видеть в «Спартаке» Массимо Карреру. Впрочем, сперва нужно дождаться лета, чтобы судить о результатах и перспективах деятельности Олега Кононова.

Идеальный союз в зарубежном футболе — Юпп Хайнкес и «Бавария». Прошлой весной чемпион Бундеслиги показывал, возможно, лучшую игру в Европе, но немцам откровенно не повезло в матчах с «Реалом». При Нико Коваче золотая команда покрылась ржавчиной. А вдруг дедушка опять заскучает на пенсии?

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В «Челси» можно представить смену владельца клуба и возвращение Моуринью. В «Арсенале» традиционно неудачный финиш чемпионата, а за ним — «Wenger come back!».

Если же рассуждать о чём-то более реальном, можно спрогнозировать замену Дженнаро Гаттузо на Леонардо. Сейчас бразилец — спортивный директор «Милана», а 10 лет назад начинал тренировать в этом клубе. Полтора года назад Леонардо попытался возобновить карьеру тренера, но быстро ушёл из «Антальяспора». Тем не менее вряд ли отказался от мечты работать у поля.

Анатолий Романов

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