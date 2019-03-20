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15:44 (мск), источник: ТАСС

Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита»

ТАСС, 20 марта. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин занял пост тренера юношеской команды клуба (игроки до 15 лет). Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

В ноябре минувшего года Аршавин, являющийся воспитанником «Зенита», объявил о завершении карьеры футболиста. Позднее он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С. В юношеской команде 37-летний Аршавин будет работать вместе с тренером Дмитрием Поляковым. Отмечается, что ближайшим крупным турниром для юношеской команды «Зенита» станет первенство России, которое пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске (Краснодарский край).

В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

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