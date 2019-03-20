Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита»

В ноябре минувшего года Аршавин, являющийся воспитанником «Зенита», объявил о завершении карьеры футболиста. Позднее он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С. В юношеской команде 37-летний Аршавин будет работать вместе с тренером Дмитрием Поляковым. Отмечается, что ближайшим крупным турниром для юношеской команды «Зенита» станет первенство России, которое пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске (Краснодарский край).