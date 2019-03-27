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12:55 (мск), источник: ТАСС

Зерновая компания заявила требования в размере 20 млн рублей к обанкротившейся «Кубани»

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Компания ООО «Успенскоптторг», занимающаяся оптовыми продажами зерна, заявила требование к обанкротившемуся футбольному клубу «Кубань» о возврате долга в размере более 20 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб “Кубань”» Евгений Слушкин.

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Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.

«Компания ООО “Успенскоптторг” направила заявление с требованиями в размере более 20 млн рублей, оно поступило в суд», — сказал Слушкин.

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По данным сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве, заявление поступило после закрытия реестра требований кредиторов. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Успенскоптторг» зарегистрировано в селе Марьино Успенского района на Кубани, основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом клуба «Кубань» (юридическое лицо — НАО «Футбольный клуб “Кубань”»). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании «Кубани» банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.

Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО «Профсервис-Краснодар», ООО «Спортлэнд-Тур», ООО «Ростовская УК», Данила Яшук, ООО «Авиапартнер», ООО «Фрахтавия», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», АО «Успенский сахарник», ИФНС № 4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ «Кубань Кредит», администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

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