Уткин: Мне только что чем-то брызнули в лицо, кружится голова
Известный журналист и комментатор Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение.
Известный журналист и комментатор Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение.
«Мне только что брызнули
Upd: правильно! Это «черемуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — написал Уткин в своём