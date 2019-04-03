Уткин: Мне только что чем-то брызнули в лицо, кружится голова

«Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это случилось после тренировки «Эгриси». Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.