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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Мне только что чем-то брызнули в лицо, кружится голова

Известный журналист и комментатор Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это случилось после тренировки «Эгриси». Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.

Upd: правильно! Это «черемуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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