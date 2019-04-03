Союз журналистов России призвал найти заказчика нападения на Уткина

Источник: РИА "Новости"

«Похоже, это тот случай, когда журналист подвергся нападению из-за своей профессиональной деятельности, потому что в Telegram-канале Василий Уткин намекнул на то, что это была реакция некоторых персонажей, о которых он говорил в недавнем выпуске своей программы “Футбольный клуб”», — цитирует его слова телеканал «360».

«Конечно, эта ситуация возмутительна и неприемлема. Союз журналистов России надеется, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы задержать и того кто напал на спортивного комментатора, и тех, кто заказал это нападение… Оказывается, у спортивного комментатора тоже опасная работа, почти как у военного корреспондента… Мы надеемся, что этот инцидент правоохранительными органами будет расследован», — добавил он.

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Во вторник вечером Уткин в своем канале в Telegram рассказал, что после тренировки футбольной команды «Эгриси» молодой человек в капюшоне брызнул ему в лицо хлорацетофеноном, который также называют «черемухой», попав вскользь в левый глаз. По словам Уткина, злоумышленник параллельно вел съемку на телефон «для отчетности».