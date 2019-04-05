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11:22 (мск), источник: Prosports.kz

ЦСКА подписал казахстанскую футболистку

Московский ЦСКА подписал защитника сборной Казахстана Юлию Мясникову, сообщает Prosports.kz.

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Источник: Prosports.kz

Юлия выложила в Инстаграм Stories где добавила надпись: «Ну что, привет новый сезон! Ребятки, сорри кому ничего не говорила до последнего. Я тут, у меня все супер

На фотографии Мясникова была одета в футболку московского клуба ЦСКА, с которым она подписала контракт на два года.

Ранее 25-летняя футболистка защищала цвета шымкентского БИIК-«Казыгурта».

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