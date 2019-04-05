ЦСКА подписал казахстанскую футболистку
Московский ЦСКА подписал защитника сборной Казахстана Юлию Мясникову, сообщает Prosports.kz.
Московский ЦСКА подписал защитника сборной Казахстана Юлию Мясникову, сообщает Prosports.kz.
Юлия выложила в Инстаграм Stories где добавила надпись: «Ну что, привет новый сезон! Ребятки, сорри кому ничего не говорила до последнего. Я тут, у меня все супер!»
На фотографии Мясникова была одета в футболку московского клуба ЦСКА, с которым она подписала контракт на два года.
Ранее 25-летняя футболистка защищала цвета шымкентского БИIК-«Казыгурта».