Андрей Канчельскис: Нет у нас игроков, готовых уехать в Англию. Побоятся
«Я получаю в Англии пенсию — 1000 фунтов в месяц», — говорит один из самых успешных и титулованных футболистов страны.
«Я получаю в Англии пенсию — 1000 фунтов в месяц», — говорит один из самых успешных и титулованных футболистов страны.
Канчельскис — единственный российский игрок, который дважды становился чемпионом Англии. В составе «Манчестер Юнайтед» он провёл четыре сезона и, по опросу болельщиков, входит в число лучших 25 футболистов в истории клуба.
«АиФ» поговорил с Канчельскисом о футболе, вернувшемся в Англию, и о наших игроках, уехавших из неё, о сроке, который потребовался Семаку для победы в чемпионате России, и сроке, который дали Мамаеву и Кокорину, а ещё о том, почему он тренирует узбекский клуб, а не российский.
Александр Боярский, «АиФ»: В финалах еврокубков в этом году только английские клубы: Лига чемпионов — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», Лига Европы — «Челси» и «Арсенал». Получается, как пели английские фанаты на чемпионате мира — 2018, футбол возвращается на историческую родину («It’s coming home, football’s coming home»)?
Андрей Канчельскис: Получается, что так.
— Родной «Манчестер Юнайтед» разочаровал вас шестым местом в этом сезоне?
— Признаться, мне было очевидно, что команду не хватит на «длинную дистанцию». Но я рад, что
— Сергей Семак тоже в прошлом игрок «Зенита». Однако, когда его год назад назначали главным тренером клуба, скептиков было хоть отбавляй.
— А что, ждали очередного иностранца?! Так с ними «Зенит» чемпионат России пять лет не выигрывал, в Лиге чемпионов стал редким гостем. Нужен был новый курс — и он сработал.
Для Семака победа «Зенита» сейчас — это и серьёзное достижение, и действительно большая удача. Считаю, основную роль тут сыграли приобретения, которые клуб сделал зимой, — Азмун, Ракицкий и ещё пара человек. Без них титул было бы взять сложнее. Помогло и то, что основные конкуренты испытывали свои проблемы: у ЦСКА новая команда, «Спартак» менял тренера по ходу сезона, «Локомотив» после прошлогоднего чемпионства менее стабилен. В целом всё закономерно.
— Финансисты утверждают, что средняя зарплата игрока английской
— Понятно, что английские футболисты классом выше, но точно не в 4,5 раза. В России тоже есть сильные игроки. А цифры зарплат — это
— А почему эти сильные российские игроки не стремятся попробовать свои силы в английском чемпионате? Пример Жиркова, Билялетдинова, Аршавина, которые не особо задержались в Англии, отбил охоту?
— Я буду только рад, если
А Аршавин и другие? Они ведь начинали неплохо, но дальше не пошло. Мне же в своё время повезло — я нашёл в Англии свою команду, поработал с великим Алексом Фергюсоном.
— Вы получаете от «Манчестер Юнайтед» пенсию в размере 1000 фунтов. Это за
— Скажем так, это отчисления от своеобразного пенсионного фонда. Когда я был игроком «МЮ», то отдавал часть зарплаты в фонд, теперь деньги ко мне возвращаются.
— Как вас занесло в Узбекистан?
— Получил интересное предложение от клуба «Навбахор» из Намангана (занимает 4-е место в чемпионате Узбекистана. — Ред.). Не сильно раздумывал, согласился. В Узбекистане я скоро как год, долго адаптироваться не пришлось. Наманган — футбольный город. На наши тренировки регулярно ходят болельщики, а на игры собирается полный стадион — по 23−24 тыс. человек.
— Средняя посещаемость матча нашего чемпионата — 16,6 тыс.
— Да, не каждый российский клуб столько собирает. В целом всё хорошо, хотя есть непонятные для меня моменты. В основном это касается чисто футбольных вещей. Например, могут в день матча без предупреждения поменять арбитра. Или придумали турнир Кубок Лиги. Хорошая идея, как в Англии. Только там за победу в турнире дают путёвку в Лигу Европы, а у нас — ничего. Кому интересен турнир без стимула?
— Наманган — родина плова. Прочувствовали на себе?
— Плов ем
один-двараза в неделю, иначе быстро наберёшь вес. Это такое серьёзное блюдо в плане калорий. Футболистам его тоже нельзя — он тяжёлый. Но и исключить его полностью из рациона игроков не получается.
Я учитываю их привычки. Помню, в «Спартак» пригласили итальянского тренера Невио Скалу, который всё меню под свой лад переделал. Борщ запретил! Все сидели только на макаронах… Приехать из другой страны и установить свои порядки — так нельзя.
— Пока вы работаете в Узбекистане, в России дали реальные сроки Кокорину и Мамаеву. Поделом?
— Своё мнение я высказал, ещё когда их только посадили. Нужно было каждого оштрафовать на пару миллионов евро и отпустить. Пусть играли бы в футбол. А деньги отдать в детские дома, больницы и проследить, чтобы эти миллионы не своровали, как водится. От этого было бы больше пользы, чем от их пребывания за решёткой. Ну видят они из Бутырки небо в клетку — и что?
— Вернуться в Россию всё ещё надеетесь? Раньше вы говорили, что у нас часто мешают работать молодым тренерам, ставят палки в колёса.
— Так и было на самом деле. Время покажет, загадывать нельзя. Я против работы в России ничего не имею.
Александр Боярский