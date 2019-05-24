Глеб Никитин: «Мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола»
Глава региона призвал нижегородцев поддержать ФК «Нижний Новгород» в решающем матче.
Глава региона призвал нижегородцев поддержать ФК «Нижний Новгород» в решающем матче.
25 мая 2019 года футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет решающий домашний матч. Если нижегородцам удастся обыграть саранскую «Мордовию», то их ждут стыковые матчи за право выхода в
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей города поддержать команду и в субботу прийти на стадион «Нижний Новгород».
«Дорогие нижегородцы, болельщики и все, кому небезразлична судьба нашего спорта! В эту субботу футбольный клуб “Нижний Новгород” дома проводит решающий матч, который определит, сможем ли мы побороться за выход в
Матч начнется в 15.00. Входные группы откроются за час до игры. Попасть на территорию стадиона можно будет через 1 и 6 гейты. Через 1 гейт также будет организован доступ для маломобильных групп населения.
О работе касс 25 мая:
с 11.00 до 16.00 будут работать кассы у 3 гейта;.
с 14.00 до 16.00 будут работать кассы у 6 гейта.