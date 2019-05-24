Глеб Никитин: «Мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола»

«Дорогие нижегородцы, болельщики и все, кому небезразлична судьба нашего спорта! В эту субботу футбольный клуб “Нижний Новгород” дома проводит решающий матч, который определит, сможем ли мы побороться за выход в Премьер-лигу. Это был непростой сезон. Пришлось многое делать с нуля, учиться на ходу, вместе огорчаться и радоваться. И всегда рядом были вы», — обратился к болельщикам Глеб Никитин. «Не зря болельщиков называют двенадцатым игроком. Нижегородцы сполна оправдали это почетное звание своей энергией и верой в команду. С июля прошлого года на домашних играх ФК “НН” побывали больше 290 тысяч зрителей. Мы стабильно входили в тройку лидеров ФНЛ по посещаемости. Давайте не сбавлять оборотов и стремиться к ещё большей заполняемости. У нас есть прекрасный стадион, подрастает талантливая молодёжь, и мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола», — добавил глава региона.