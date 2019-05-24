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10:47 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин: «Мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола»

Глава региона призвал нижегородцев поддержать ФК «Нижний Новгород» в решающем матче.

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25 мая 2019 года футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет решающий домашний матч. Если нижегородцам удастся обыграть саранскую «Мордовию», то их ждут стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей города поддержать команду и в субботу прийти на стадион «Нижний Новгород».

«Дорогие нижегородцы, болельщики и все, кому небезразлична судьба нашего спорта! В эту субботу футбольный клуб “Нижний Новгород” дома проводит решающий матч, который определит, сможем ли мы побороться за выход в Премьер-лигу. Это был непростой сезон. Пришлось многое делать с нуля, учиться на ходу, вместе огорчаться и радоваться. И всегда рядом были вы», — обратился к болельщикам Глеб Никитин. «Не зря болельщиков называют двенадцатым игроком. Нижегородцы сполна оправдали это почетное звание своей энергией и верой в команду. С июля прошлого года на домашних играх ФК “НН” побывали больше 290 тысяч зрителей. Мы стабильно входили в тройку лидеров ФНЛ по посещаемости. Давайте не сбавлять оборотов и стремиться к ещё большей заполняемости. У нас есть прекрасный стадион, подрастает талантливая молодёжь, и мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола», — добавил глава региона.

Матч начнется в 15.00. Входные группы откроются за час до игры. Попасть на территорию стадиона можно будет через 1 и 6 гейты. Через 1 гейт также будет организован доступ для маломобильных групп населения.

О работе касс 25 мая:

с 11.00 до 16.00 будут работать кассы у 3 гейта;.

с 14.00 до 16.00 будут работать кассы у 6 гейта.

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