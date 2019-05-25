Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрозиноне0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
Наполи
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник4
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-21
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки2
Луч1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор1
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тамбов2
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Балтика1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород3
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Армавир2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Краснодар-20
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
17:56 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин: «Сегодня знаковый день для нижегородского футбола»

Глава региона поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой в решающем матче с саранской «Мордовией».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу. В субботу, 25 мая 2019 года в решающем домашнем матче нижегородский клуб обыграла саранскую «Мордовию». Игра закончилась со счетом 3:1. С победой команду поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Сегодня — знаковый день для нижегородского футбола. Мы получили шанс проявить себя и побороться за выход в Премьер-лигу. Я благодарю всех, кто приложил силы для достижения этого результата: тренерский штаб, игроков, и, конечно же, болельщиков! Сегодня на игру пришли более 15 тысяч человек. Именно для вас ведётся работа по развитию футбола и именно вы ставите главную оценку!» — сказал губернатор. «Впереди нас ждут стыковые матчи. Думаю, все понимают, как сложно играть с командой из высшей лиги. Ещё раз прошу всех нижегородцев не оставаться в стороне и поддержать наших ребят на домашней игре!» — подчеркнул Глеб Никитин.

Теперь ФК «Нижний Новгород» предстоят стыковые матчи с командой Премьер-лиги за право быть в высшей лиге российского футбола. Первую игру нижегородцы сыграют дома 30 мая 2019 года. Ещё один матч пройдёт на выезде 2 июня.

 Депутат Госдумы ополчился на нижегородского пастафарианца
Фестиваль классических автомобилей начался на ГАЗе
«Красная машина» подорвалась на финской мине
Определились участники стыковых матчей за право выступать в РПЛ
Лионель Месси дал первую пресс-конференцию за четыре года
Мостовой оценил игру Головина за «Монако» в прошедшем сезоне
Евгения Медведева ответила на вопрос о предательстве Тутберидзе
Первый матч на обновленном стадионе «Динамо» пройдет при аншлаге
СМИ: главный тренер «Ювентуса» может вновь возглавить «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь