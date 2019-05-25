Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу. В субботу, 25 мая 2019 года в решающем домашнем матче нижегородский клуб обыграла саранскую «Мордовию». Игра закончилась со счетом 3:1. С победой команду поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Сегодня — знаковый день для нижегородского футбола. Мы получили шанс проявить себя и побороться за выход в Премьер-лигу. Я благодарю всех, кто приложил силы для достижения этого результата: тренерский штаб, игроков, и, конечно же, болельщиков! Сегодня на игру пришли более 15 тысяч человек. Именно для вас ведётся работа по развитию футбола и именно вы ставите главную оценку!» — сказал губернатор. «Впереди нас ждут стыковые матчи. Думаю, все понимают, как сложно играть с командой из высшей лиги. Ещё раз прошу всех нижегородцев не оставаться в стороне и поддержать наших ребят на домашней игре!» — подчеркнул Глеб Никитин.
Теперь ФК «Нижний Новгород» предстоят стыковые матчи с командой Премьер-лиги за право быть в высшей лиге российского футбола. Первую игру нижегородцы сыграют дома 30 мая 2019 года. Ещё один матч пройдёт на выезде 2 июня.