Глеб Никитин: «Сегодня знаковый день для нижегородского футбола»

«Сегодня — знаковый день для нижегородского футбола. Мы получили шанс проявить себя и побороться за выход в Премьер-лигу. Я благодарю всех, кто приложил силы для достижения этого результата: тренерский штаб, игроков, и, конечно же, болельщиков! Сегодня на игру пришли более 15 тысяч человек. Именно для вас ведётся работа по развитию футбола и именно вы ставите главную оценку!» — сказал губернатор. «Впереди нас ждут стыковые матчи. Думаю, все понимают, как сложно играть с командой из высшей лиги. Ещё раз прошу всех нижегородцев не оставаться в стороне и поддержать наших ребят на домашней игре!» — подчеркнул Глеб Никитин.