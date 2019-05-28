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12:50 (мск), источник: ТАСС

Спортивный арбитраж в России начнет работу в 2019 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Начать работу спортивного арбитража в России планируется в 2019 году. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

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Конференция РФС проходит во вторник в Москве.

«В Российской Федерации принят закон, который допускает создание арбитражей, в течение 2019 года Национальный спортивный арбитраж начнет свою работу, — сказал Рогачев. — Пока без РФС, потому что у нас в уставе указан Арбитражный суд в Швейцарии. Когда будет нормализована практика разрешения споров в национальном арбитраже, руководству РФС и его исполкому будет доложено о возможности и целесообразности перехода на национальный арбитраж».

Как ранее сообщал журналистам заместитель министра юстиции Денис Новак, на прошедшем 4 апреля в Минюсте РФ заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства дана рекомендация для предоставления права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения по заявке АНО «Спортивная арбитражная палата».

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