Спортивный арбитраж в России начнет работу в 2019 году

«В Российской Федерации принят закон, который допускает создание арбитражей, в течение 2019 года Национальный спортивный арбитраж начнет свою работу, — сказал Рогачев. — Пока без РФС, потому что у нас в уставе указан Арбитражный суд в Швейцарии. Когда будет нормализована практика разрешения споров в национальном арбитраже, руководству РФС и его исполкому будет доложено о возможности и целесообразности перехода на национальный арбитраж».