РФС поддерживает введение продажи пива на стадионах

Источник: РИА "Новости"

«Решение принимают законодатели, — сказал Дюков. — Что касается моего отношения, РФС и клубов, то мы не видим никакой проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах. Безусловно, будет больше пользы для российского футбола, это важный источник дохода для лиг и клубов. Есть ряд инициативных групп, которые работают на получение законодательного разрешения, давайте следить за тем, что происходит».

«Это одно из решений, которое связано с реализацией концепции наследия чемпионата мира, — продолжил глава РФС. — Мы же хотим, чтобы стадионы заполнялись. Продажа пива на стадионах не влияет на суточное потребление в городе в день проведения матча, это факт. Все ведут себя прилично, нет пьяных, чемпионат мира показал, что из-за продажи пива не было проблем».

Дюков также добавил, что не агитирует за продажу пива, и сам его не употребляет.