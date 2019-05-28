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13:58 (мск), источник: ТАСС

РФС поддерживает введение продажи пива на стадионах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поддерживает инициативу вернуть продажу пива на стадионах. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил президент РФС Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение принимают законодатели, — сказал Дюков. — Что касается моего отношения, РФС и клубов, то мы не видим никакой проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах. Безусловно, будет больше пользы для российского футбола, это важный источник дохода для лиг и клубов. Есть ряд инициативных групп, которые работают на получение законодательного разрешения, давайте следить за тем, что происходит».

«Это одно из решений, которое связано с реализацией концепции наследия чемпионата мира, — продолжил глава РФС. — Мы же хотим, чтобы стадионы заполнялись. Продажа пива на стадионах не влияет на суточное потребление в городе в день проведения матча, это факт. Все ведут себя прилично, нет пьяных, чемпионат мира показал, что из-за продажи пива не было проблем».

Дюков также добавил, что не агитирует за продажу пива, и сам его не употребляет.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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