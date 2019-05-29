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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блаттер заявил, что подаст в суд на Инфантино и ФИФА

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что подаст в суд на организацию и ее действующего президента Джанни Инфантино до конца месяца, сообщает АФП.

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Источник: AFP 2019

Блаттер намерен оспорить заявление ФИФА о том, что после чемпионата мира по футболу 2014 года он получил бонус в размере 12 миллионов швейцарских франков (около 10,6 миллиона евро). Блаттер заявил АФП, что хочет в суде доказать, что эта «информация ошибочна», а «его совесть чиста», так как «все, что касалось президента, было утверждено финансовым комитетом, потом исполнительным комитетом, а потом комитетом по контролю и соблюдению правил» ФИФА.

«У нас большая встреча в среду после обеда с моими адвокатами, чтобы представить иск против Джанни Инфантино и ФИФА, который будет подан до конца месяца в Цюрихе», — сказал Блаттер.

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Через неделю, 5 июня, в Париже пройдет конгресс ФИФА, на котором состоятся выборы главы организации. Джанни Инфантино является единственным кандидатом.

В начале мая издание New York Times сообщало, что Блаттер планирует через суд вернуть коллекцию дорогих часов, которую он якобы оставил в своем офисе в ФИФА после отстранения от должности. По данным издания, речь идет о коллекции примерно из 80 часов от мировых брендов.

Блаттер, возглавлявший ФИФА с 1998 года, 29 мая 2015 года был переизбран на пятый срок, а спустя несколько дней на фоне грандиозного коррупционного скандала в организации объявил об уходе со своего поста. В декабре того же года арбитражная палата комитета по этике ФИФА на восемь лет отстранила Блаттера от любой футбольной деятельности, позднее срок отстранения был сокращен до шести лет.

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