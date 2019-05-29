Кулик: Долг по зарплате составляет 10 месяцев, не думаю, что вернут деньги

В декабре 2018 года Олег Флегонтов, занимавший на тот момент пост генерального директора «Анжи», сообщил РИА Новости, что клуб смог уменьшить долг с 300 миллионов до 220 миллионов рублей, но финансовая ситуация остается стабильно тяжелой. В начале марта президент махачкалинского клуба Осман Кадиев заявлял, что ведет переговоры с иностранными инвесторами. Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил РИА Новости, что покинет клуб 3 июня по окончании контракта.

«Покину “Анжи”, мой контракт завершается 3 июня. Долги по зарплате передо мной составляют месяцев 9−10, а премиальные заплатили всего за 2−3 матча. Да, какие-то деньги давали, но это лишь малая часть. Есть большие сомнения, что удастся получить долг полностью. Сумма не огромная, у нас зарплаты были не самые большие даже по меркам ФНЛ. Сезон только закончился, начну искать новую команду», — сказал Кулик по телефону.

«Несмотря на всё, не жалею, что остался в “Анжи”. Я получал удовольствие от работы с главным тренером, от болельщиков, от людей, окружающих клуб, от футбола. Не всё измеряется деньгами. Зимой была возможность уйти, но я решил остаться, потому что видел отношение тренера к работе, к тренировкам, игрокам. Я увидел, какой он человек, он всегда находил нужные слова, когда всё было против нас», — добавил футболист.

«Анжи» по итогам сезона-2018/19 занял 15-е место и покинул Российскую премьер-лигу. Клуб не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза с первого раза. В среду начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил РИА Новости, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу и не сможет выступить в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.