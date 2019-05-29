В «Анжи» хотят рассчитаться с футболистами, а не объявлять о банкротстве

«Анжи» по итогам сезона-2018/19 занял 15-е место и покинул Российскую премьер-лигу. Клуб не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза с первого раза. В среду начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил РИА Новости, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу и не сможет выступить в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Ранее Агарагимов заявил, что команда может заявиться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Полузащитник «Анжи» Владислав Кулик сообщил РИА Новости, что долг по зарплате перед ним составляет 9−10 месяцев, и есть большие сомнения, что ему удастся получить деньги.
«Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе (участие в ПФЛ) и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении “Анжи”, а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба. В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя, таким образом, от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами», — сказал Агарагимов, чей комментарий РИА Новости предоставила пресс-служба «Анжи».