В «Анжи» хотят рассчитаться с футболистами, а не объявлять о банкротстве

«Анжи» по итогам сезона-2018/19 занял 15-е место и покинул Российскую премьер-лигу. Клуб не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза с первого раза. В среду начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил РИА Новости, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу и не сможет выступить в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.

Ранее Агарагимов заявил, что команда может заявиться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Полузащитник «Анжи» Владислав Кулик сообщил РИА Новости, что долг по зарплате перед ним составляет 9−10 месяцев, и есть большие сомнения, что ему удастся получить деньги.